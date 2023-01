TAP lança voos do Porto para Luanda e torna diária ligação a Nova Iorque

A TAP vai lançar duas ligações diretas para Luanda e tornar Nova Iorque uma ligação diária a partir do Porto, contando com reforços de frequências noutros destinos internacionais, segundo um comunicado hoje divulgado sobre a operação nos próximos meses.

De acordo com um comunicado hoje emitido pela companhia aérea portuguesa, a TAP "duplica os voos intercontinentais no Porto em 2023", com "novos voos diretos do Porto para Luanda e voos diários para Nova Iorque" no próximo verão IATA (Associação Internacional do Transporte Aéreo), que vai do final de março até ao final de outubro.

No texto, a TAP dá conta que o voo para Luanda será inaugurado "no final de maio de 2023, com duas ligações semanais", algo que ainda "depende de aprovações governamentais".

Já "os voos diretos entre o aeroporto Francisco Sá Carneiro e Nova Iorque, atualmente dois por semana, passam a realizar-se todos os dias (sete voos por semana)", e serão operados pelos Airbus 321 Long Range.

A companhia refere ainda a existência, a partir do próximo verão IATA, de um "horário otimizado" para o Brasil, "com com três voos por semana do aeroporto Francisco Sá Carneiro para São Paulo e dois para o Rio de Janeiro".

"Com estes incrementos, a TAP quase duplica a oferta de voos intercontinentais no aeroporto Francisco Sá Carneiro, aumentando a ligação do Porto a dois dos mais importantes mercados emissores de turismo, Estados Unidos da América e Brasil, e também a uma cidade com importância crescente em termos de negócios com a região Norte, Luanda", argumenta a companhia liderada por Christine Ourmières-Widener.

Quanto aos destinos internacionais de médio curso, "as rotas europeias com mais procura serão reforçadas", com foco na Suíça, segundo a empresa.

"A rota de Genebra terá mais um voo por semana, aumentando de quatro para cinco frequências semanais, bem como Zurique, que cresce de três para cinco voos por semana", refere a companhia no anúncio de hoje.

A empresa refere ainda que "toda a rede de destinos europeus da TAP de e para o Porto", incluindo Londres, Paris, Luxemburgo e Funchal, passará a ser operada "exclusivamente em aviões Airbus [320], promovendo uma maior consistência e qualidade do produto oferecido e um aumento de 10% na capacidade, em termos de assentos disponíveis".

A TAP adianta ainda que "os aviões a hélice ATR deixam de ser utilizados na ponte aérea Porto -- Lisboa, passando esta a ser operada no verão exclusivamente por aviões a jato".