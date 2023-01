Psicólogos prometidos pelo Governo desde 2018 iniciam funções "até ao final do mês"

Os 40 psicólogos que o Governo promete desde 2018 vão iniciar funções em cuidados de saúde primários até ao final deste mês.

A revelação foi dada pela direção executiva do SNS, liderada por Fernando Araújo, e a Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental, a cargo do psiquiatria Miguel Xavier, ao Expresso, que avançam que a fase de recurso "já foi concluída", prevendo-se que o processo de contratação destes profissionais para reforçar o SNS "esteja finalizado até ao final deste mês de janeiro".

Neste momento existem cerca de 25 mil psicólogos em Portugal, mas apenas mil trabalham no Serviço Nacional de Saúde e menos de 300 encontram-se em cuidados de saúde primários - menos de três psicólogos para cada 100 mil habitantes.

Com quase metade dos psicólogos do SNS a estar em Lisboa, a maioria das vagas abriu em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) localizados nas regiões Norte (17 vagas distribuídas por locais como Braga, Gerês, Porto Ocidental, Santa Maria da Feira e Espinho) e Centro do país (também 17 vagas em Cantanhede, Mira, Porto de Mós, Oliveira do Hospital, Aveiro, entre outras localizações).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, foram abertas seis vagas, em Alcochete, Setúbal, Abrantes, Óbidos, Torres Vedras e Sintra.

O concurso para o estágio de 40 psicólogos foi lançado em 2018, mas acabou interrompido em março de 2020, sendo retomado dois meses depois. Para as quatro dezenas de vagas foram avaliados 1.783 candidatos de um total de 2.527 admitidos.

A escolha dos centros de saúde que vão acolher os psicólogos até ao final deste mês foi feita pelas Administrações Locais de Saúde, tendo em conta o “levantamento das correspondentes necessidades", indica o documento na página do SNS.