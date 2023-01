Funeral de Linda de Suza realiza-se na Normandia

O funeral da cantora portuguesa Linda de Suza, que morreu em 28 de dezembro aos 74 anos, realiza-se esta sexta-feira em Saint-Protais de Gisors (Normandia).

Linda de Suza, a cantora emigrante portuguesa que fez carreira em França, morreu num hospital em Gisors, França, por "insuficiência respiratória" e diagnosticada com covid-19.



Na nota sobre o funeral, a família pediu que as pessoas que assistirem ao funeral levem flores naturais, nomeadamente “em sua memória, cravos vermelhos”.



O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, representará o governo português nas cerimónias fúnebres em Gisors.



Também hoje, a Assembleia da República portuguesa delibera sobre um voto de pesar do PS pela morte da cantora Linda de Suza, que é recordada como “um poderoso ícone da emigração portuguesa”.



“A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pela morte da artista Linda de Suza, reconhecendo a importância que teve para tantas gerações de portugueses em França e para além das suas fronteiras, como um poderoso ícone da emigração portuguesa, enviando aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências”, lê-se no voto de pesar, que será votado em plenário.