​António Guterres: "O mundo está num beco sem saída"

Numa intervenção de improviso, na conferência comemorativa dos 50 anos do Expresso, António Guterres traçou um retrato do mundo com tintas carregadas a negro, onde elencou as encruzilhadas globais do presente.

"O Expresso nasceu quando Portugal estava num beco sem saída. E a imprensa livre tem hoje um papel igualmente essencial num mundo que está também num beco sem saída”, começou por sublinhar o secretário-geral da ONU, na celebração de um jornal em que também foi acionista fundador.

Elogiando o papel de Francisco Pinto Balsemão no processo que levou à fundação do semanário lançado há meio século, António Guterres lembrou que assistiu ao desenvolvimento dos acontecimentos do dia 25 de Abril de 1974 a partir da redação do Expresso em Lisboa.



O antigo primeiro-ministro partiu depois para a ilustração do retrocesso em diversos direitos humanos, que considera dar corpo ao “beco” para o qual o mundo se foi empurrando. Guterres disse estar “absolutamente convencido “ de que se hoje se tentasse fazer uma Declaração Universal dos Direitos Humanos “acabaríamos com um texto muito pior do que o que temos”, assinalando que 2023 marca também os 75 anos do texto aprovado pelas Nações Unidas.