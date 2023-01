Vai fazer uma escritura? Hoje há greve dos trabalhadores dos Registos

Esta quinta-feira será mais difícil concretizar quaisquer atos nas Conservatórias de norte a sul de Portugal continental e ilhas, devido a uma greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Registos (SNR).

A paralisação de 24 horas certamente haverá problemas para os utentes, diz à Renascença o presidente do SNR, Rui Rodrigues.

“Certamente, haverá problemas. Já sem greve, no quotidiano, há problemas em realizar atos como escrituras, habilitação de herdeiros e partilhas, porque a maior parte das Conservatórias não está a realizar esses atos e, esta quinta-feira, como há greve, vai reforçar já este défice de serviços que o Registo de Notariado tem no seu serviço externo.”

Rui Rodrigues sublinha que a falta de pessoal é gritante nestas Conservatórias e nem sequer as promessas do Governo chegam para as necessidades reais dos serviços.

“Há uma promessa que no decorrer deste ano irá haver um concurso externos para 200 oficiais e 70 conservadores. Sabendo nós que nos mapas afixados faltam trezentos e tal conservadores e 1.500 oficiais, mas pelo menos que haja alguns. Ao longo destes anos só vimos promessas, mas ações não vimos”, refere o presidente do Sindicato Nacional dos Registos.

Sexta-feira, pela mão do PSD, os problemas do setor dos registos e notariado vão estar em discussão na Assembleia da República.