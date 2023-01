Sindicato da PSP realiza vigília para exigir publicação de lista de pré-reforma

O Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol) vai realizar uma vigília para exigir a publicação da lista dos elementos da PSP que devem entrar para a pré-aposentação.

A vigília pelo "direito à pré-aposentação na PSP" vai realizar-se às 14h00 da próxima terça-feira em frente ao Supremo Tribunal de Justiça, em Lisboa, quando se realiza a cerimónia de abertura do ano judicial, um protesto que deve contar, segundo o Sinapol, com os polícias que reúnem as condições legais para passarem à pré-aposentação.

Segundo o Sinapol, são cerca de 4.000 polícias que estão nestas condições, com mais de 55 anos de idade e 36 anos de serviço.

O presidente Armando Ferreira disse à Lusa que o Ministério da Administração Interna (MAI) devia ter publicado a lista em 2022, mas o ano terminou e tal não aconteceu.

"Ao que se sabe é a primeira vez que um ano civil termina e não se procedeu à publicação da lista de polícias que passam à pré-aposentação, o que é verdadeiramente lamentável e inadmissível", sublinhou Armando Ferreira.

O sindicalista afirmou também que o sindicato tem efetuado várias diligências, nomeadamente pedidos de reunião com o ministro da Administração Interna, mas não obteve qualquer resposta.