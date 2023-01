Lisboa. Incêndio em prédio faz 18 feridos, seis em estado grave

Um incêndio num prédio de 10 andares na Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, em Campolide, Lisboa, causou esta quinta-feira 18 feridos, seis dos quais em estado grave.

O incêndio começou no rés-do-chão e depois propagou-se aos restantes andares. O edifício tem 10 andares, sendo que os cinco primeiros são escritórios e os restantes de habitação.



As pessoas não conseguiram sair do edifício dado o fumo deste incêndio que começou nas cablagens de eletricidade que, depois, distribuem toda a energia elétrica para os andares superiores.



À Renascença, o chefe de primeira classe dos Bombeiros Sapadores Bombeiros de Lisboa, António Antunes, explicou que o incêndio provocou 18 vítimas, 14 foram transportadas para o Hospital de Santa Maria e quatro receberam tratamento do INEM no local.



Os feridos graves são as pessoas que estavam no interior do elevador, que parou e que lá estiveram durante algum tempo até que fossem resgatadas pelos bombeiros.

O trânsito está encerrado no sentido Praça de Espanha-Sete Rios, prevendo-se que, pelo menos, uma das faixas seja reaberta ao trânsito dentro de alguns momentos.

A alerta para o incêndio foi dado às 2h15 e as chamas foram extintas pelas 4h20.