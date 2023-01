Castelo Branco atribui apoio extraordinário de 333 mil euros às IPSS do concelho

A Câmara de Castelo Branco atribuiu um apoio extraordinário de cerca de 333 mil euros a 30 instituições particulares de solidariedade social (IPSS) do concelho, para ajudar a enfrentar o atual contexto de crise inflacionista.

"É a segunda vez e por razões justificáveis que atribuímos um apoio às IPSS. Passámos por uma situação de pandemia [Covid-19] e quando se pensava que estava ultrapassada confrontamo-nos com uma situação de guerra. A inflação disparou", afirmou o presidente do município de Castelo Branco, Leopoldo Rodrigues (PS).

O autarca falava hoje durante a assinatura de 30 protocolos para atribuição de apoios extraordinários às IPSS do concelho, no valor de 332.750 euros.

Leopoldo Rodrigues realçou o trabalho desenvolvido pelas IPSS no âmbito da coesão social do território e destacou o trabalho de voluntariado dos órgãos sociais daquelas instituições.

"Continuamos atentos às necessidades. Estamos a fazer um trabalho ao nível da carta social do concelho", disse.

O presidente do município de Castelo Branco vincou a disponibilidade da autarquia para "continuar a ouvir e a tentar encontrar respostas" com as IPSS, para fazer face ao aumento de dificuldades com que estas se deparam.