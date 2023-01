Apreendidos 100 quilos de marisco pescados ilegalmente no Algarve

A Polícia Marítima portuguesa apreendeu na quarta-feira 100 quilos de marisco num barco com bandeira espanhola a pescar ilegalmente no Algarve, revelou esta quinta-feira em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

"A Marinha Portuguesa e a Autoridade Marítima Nacional realizaram ontem [quarta-feira], 4 de janeiro, uma ação conjunta dirigida à prática da pesca embarcada ao largo da costa algarvia, tendo detetado uma embarcação de pesca em situação irregular", segundo uma nota da Autoridade Marítima Nacional.

Os elementos do comando local da Polícia Marítima de Faro, que estavam a bordo do navio NRP Dragão, da Marinha, fiscalizavam uma embarcação de pesca de arrasto, de bandeira espanhola, "que se encontrava em situação irregular por estar a praticar a atividade da pesca durante a época de defeso".

A Autoridade Marítima Nacional informa que a embarcação continha no seu interior "cerca de 100 quilogramas de marisco", tendo sido dirigida para o porto de Vila Real de Santo António, onde os elementos da Polícia Marítima "procederam à elaboração do respetivo auto de notícia e à apreensão do marisco capturado, como medida cautelar".

De acordo com o comunicado, o marisco apreendido foi posteriormente entregue na lota da Doca Pesca para ser vendido, ficando o valor à ordem do processo.