Professores. Governo quer negociar com sindicatos condições "para lá da norma-travão"

“Não apenas vincular, mas vincular bem.” O Governo diz querer criar condições para que mais professores possam ser integrados nas escolas e de maneira mais rápida.

A promessa foi deixada pelo ministro da Educação, João Costa, em audição no Parlamento, sugerindo que sejam contados todos os dias de serviço dos professores que são chamados em regime de substituição.

“Sabemos que há muitos professores que são penalizados porque entram apenas em situação de contratação um mês após o início do ano letivo e por vezes terminam assim que acabam as aulas. Estes professores cumprem um ano letivo de trabalho com os alunos, mas depois não têm condições para vincular porque não fizeram um horário completo”, diz o ministro, referindo que melhores condições de trabalho significa, essencialmente, estabilidade.

João Costa aponta ainda que, nas negociações com os sindicatos, quer trazer à mesa a vinculação com “condições que vão para lá da norma-travão”, ou seja, a contabilização de tempo de serviço que não obrigue aos horários anuais completos sucessivos.