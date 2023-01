Obras em Lisboa vão demorar. Conheça as alternativas

Vão ser demoradas as obras para normalizar a circulação nas duas zonas da cidade de Lisboa, onde recentemente ocorreram abatimentos da via.

No caso da Avenida Infante D. Henrique, no acesso ao viaduto sobre a Avenida de Berlim, o colapso lateral de um coletor, registado no sábado, vai manter o trânsito cortado nos dois sentidos, pelo menos, durante dois meses.

Já no caso da Avenida Duarte Pacheco, na via direita de acesso às Amoreiras, o abatimento da estrada registado no domingo irá manter os pesados com mais de 3,5 toneladas impedidos de ali circular, pelo menos, durante mais um mês.

Para além desta atualização de informações enviada à Renascença, a Câmara de Lisboa indica também diversas alternativas para estas duas zonas da cidade.

No caso do viaduto da Avenida Infante Dom Henrique, os desvios à circulação rodoviária ocorrem pelas laterais do viaduto.

A Câmara de Lisboa aconselha a utilização de percursos alternativos, para acesso à Segunda Circular e centro da cidade. Quem vai de Norte para Sul pode optar pela CRIL e Eixo Norte-Sul e os automobilistas que se deslocarem no sentido Sul-Norte podem utilizar a Avenida Marechal Gomes da Costa e a Avenida de Pádua.

No caso da Avenida Duarte Pacheco, as viaturas superiores a 3,5 toneladas deverão utilizar os seguintes desvios:

- Tráfego proveniente da A5, desvio na zona de Monsanto (saída 1 da A5), para a Estrada da Pimenteira;

- Tráfego proveniente de Sul, desvio pela Praça de Espanha e Eixo Norte-Sul (ficou condicionada a saída Marquês de Pombal/centro).