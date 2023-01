Ministério da Habitação? “Sinal de que, finalmente, é um problema para resolver”, diz APPII

O primeiro-ministro, António Costa, aproveitou a oportunidade gerada pela remodelação governamental forçada, fruto da demissão de Pedro Nuno Santos, para criar um ministério da Habitação. Para liderar a tutela, promoveu Marina Sola Gonçalves, 34 anos, que já ocupava o cargo de Secretária de Estada da Habitação.

À Renascença, Hugo Santos Ferreira, Presidente da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários (APPII), confessa ver com bons olhos esta mudança na orgânica do Governo e deixa elogios à governante promovida.

“O tema da habitação já há muito tempo que vinha sendo elencado como fulcral, mas, agora, diria que a criação de um ministério é sinal que finalmente é um problema para resolver. É um problema que se agrava todos os anos e que vamos. Finalmente, começar a trabalhar de forma séria”, afirma.

Entre as suas várias incumbências, Marina Sola Gonçalves terá em mãos a pasta da execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no campo da habitação. Hugo Santos Ferreira diz que a “oferta pública de habitação é por demais evidente não ser suficiente para colmatar a enorme carência habitacional que temos no nosso país”. E defende que os privados devem fazer parte da solução do problema.

“Um dos grandes desafios da nova ministra será canalizar junto do PRR, junto de todas as linhas comunitárias, mais linhas de financiamento bonificadas para a criação de mais habitação acessível. Tanto pela vertente pública, que já existe, como pela vertente privada, onde de facto ainda não conseguimos criar linhas de financiamento interessantes para que essa oferta exista”, explica.

Segundo o Presidente da APPII, o investimento público deve funcionar com “indutor da iniciativa privada”.

“Temos de convencer os investidores privados que a criação de habitação acessível não só é uma necessidade, mas é também uma possibilidade nas suas cadeias de negócios. É algo essencial para termos mais casas que os portugueses possam pagar.”

Próxima do ex-ministro Pedro Nuno Santos, Marina Sola Gonçalves não é uma cara nova para o setor imobiliário português. “Conhece muito bem as pastas, muito bem os dossiês, trabalhou muito próximo de todas as associações, ordens profissionais, em torno da habitação.”

Em particular, Hugo Santos Ferreira destaca o trabalho feito por Marina Gonçalves na criação do Conselho Nacional de Habitação, em 2021.