Hospital de Gaia arquivou processo interno sobre morte de recém-nascido em 2019

O Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNGE) arquivou o processo interno relacionado com os quatro médicos que o Ministério Público acusa agora de homicídio por negligência de um recém-nascido em setembro de 2019, foi hoje revelado.

Em resposta à agência Lusa, o gabinete de comunicação do CHVNGE adianta que, na sequência da morte do recém-nascido a 12 de setembro de 2019, o Conselho de Administração instaurou um processo de inquérito.

"O instrutor nomeado, externo e independente do CHNVGE, tem elevada experiência na área e concluiu em relatório que não mostrou prova de nexo de causalidade pelo que foi proposto o arquivamento do processo", adianta.

Aquela unidade hospitalar diz ainda ter prestado apoio psicológico à familia e que, apostou, recentemente, na "melhoria considerável das condições e segurança que oferece aos utentes que escolhem o centro no período particularmente delicado do nascimento".

O Ministério Público (MP) acusou quatro médicos de ginecologia/obstetrícia daquele hospital de homicídio por negligência, na forma grosseira, de um recém-nascido, em 12 de setembro de 2019, foi hoje anunciado.

Em nota publicada na sua página da Internet, a Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP) diz que "os arguidos, todos da especialidade de genecologia/obstetrícia no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, compunham as equipas médicas de turno, quando se encontravam em funções no serviço de urgência, no acompanhamento do trabalho de parto de uma parturiente", entre as 08:09 e as 09:11 (hora do nascimento), de 12 de setembro de 2019.