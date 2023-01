Hospitais do Oeste. "Todos os dias estão a morrer pessoas por falta de assistência"

A Comissão de Utentes do Centro Hospitalar do Oeste pediu que o Governo mande inspecionar as empresas de contratação de profissionais de saúde para as três unidades da região.

Ouvido esta tarde na comissão de Saúde da Assembleia da República, o porta-voz da Comissão Cívica de Defesa dos Utentes do Centro Hospitalar do Oeste, Vítor Dinis, desafiou os deputados a "solicitar ao Governo que mande inspecionar as entidades empregadoras" às quais os hospitais do Oeste requisitam profissionais de saúde, considerando que estas "têm contribuído para aumentar as dificuldades para que os hospitais consigam contratar médicos".

A falta de profissionais de saúde foi um dos "grandes problemas" apontados por Vítor Dinis aos deputados durante a audição sobre o estado da Saúde no Oeste, região onde, segundo o porta-voz da comissão, "todos os dias estão a morrer pessoas por falta de assistência".

A par com a falta de médicos e enfermeiros, a Comissão apontou o dedo à inexistência de uma unidade de Cuidados Intensivos que sirva os cerca de 300 mil utentes do Centro Hospitalar do Oeste (CHO) e denunciou a falta de investimento nos três hospitais que o integram, as unidades das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche.

"Nestes hospitais há equipamentos obsoletos e a necessidade de outros novos que nunca foram ali colocados", afirmou Vítor Dinis, lembrando que os problemas nas área da Saúde se estendem ainda aos centros de saúde, "muitos dos quais estão fechados ou, se não estão fechados, têm lá apenas uma pessoa a dizer que não há médicos".

Precisa-se intervenção urgente

Relativamente a estas questões, a deputada socialista Sara Velez manifestou a "esperança" de que algumas das medidas tomadas pelo Governo, relativamente ao novo estatuto do Sistema Nacional de Saúde e à passagem de Unidades de saúde Familiar para o modelo B, "tragam a mitigação dos problemas".

De qualquer forma, a deputada assegurou que os socialistas continuarão "a bater-se pela Unidade de Cuidados Continuados" e por intervenções nos três hospitais.

Uma necessidade reforçada por Hugo Oliveira (PSD), que salientou que "os cuidados nestes três hospitais deixam muito a desejar e precisam de intervenção urgente".

Para o social-democrata, "o novo Hospital do Oeste é de facto uma necessidade", mas, "até que este seja uma realidade, é preciso garantir que haja investimento noutras unidades" e, relativamente aos centros de saúde, que o Governo tenha "coragem para avançar rapidamente com o modelo B".

As queixas da comissão foram ainda reconhecidas pelo deputado do Chega Pedro Frazão, que alertou para a necessidade de melhores cuidados de saúde na região onde "existem várias unidades de turismo de excelência" e "muitos imigrantes ligados à agricultura".

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais de Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, servindo cerca de 293 mil pessoas, numa área de influência constituída pelas populações dos concelhos de Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra.