Embaixador português em Berlim recebe prémio da Câmara de Comércio e Indústria

O embaixador português em Berlim, Francisco Ribeiro de Menezes, recebeu um prémio da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP) pelos melhores resultados no apoio à internacionalização das empresas portuguesas e na promoção da imagem de Portugal.

Segundo o júri do prémio Francisco de Melo e Torres foi atribuído na sequência dos resultados das exportações portuguesas de bens e serviços na Alemanha que, "depois de ultrapassada a fase mais aguda da pandemia da Covid-19, de janeiro a outubro de 2020", se saldou, num novo recorde", subindo 96%".

O embaixador, que anteriormente liderou a diplomacia portuguesa em Espanha, conseguiu ainda um crescimento de 200% do investimento alemão, no mesmo período.

Este crescimento foi registado sobretudo em áreas de ponta como a indústria automóvel (com 7 centros de engenharia criados em Portugal), as energias renováveis e as soluções digitais, avança a CCIP, em comunicado.

"O momento definidor da relação luso-alemã foi a nossa presença, como país convidado, na edição deste ano da Hannover Messe, a mais relevante feira industrial do mundo. Tratou-se da maior ação de promoção económica no exterior, empreendida por Portugal, com cerca de 110 empresas envolvidas", explica o embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, citado no mesmo comunicado.

Distinção entregue esta quarta-feira em Lisboa

O prémio da CCIP - relativo a 2021 já que no ano passado não foi atribuído devido à pandemia de covid-19 -- será entregue esta quarta-feira, no Seminário Diplomático, com a presença da ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, durante a reunião anual dos embaixadores de Portugal no estrangeiro que terá início em Lisboa.

Na véspera de marcar presença no Seminário Diplomático 2023, que decorre até quinta-feira, Annalena Baerbock, que chegou na terça-feira a Lisboa, reuniu-se com o chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinho, para discutir as relações bilaterais entre Portugal e a Alemanha e assuntos da agenda internacional, nomeadamente questões relacionadas com a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Neste fórum de dois dias, no qual serão debatidas prioridades da política externa com membros do Governo, empresários e académicos, marca igualmente presença o diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações (OIM), António Vitorino, que é candidato a um segundo mandato de cinco anos na agência do sistema das Nações Unidas.