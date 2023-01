CTT. Provedora de Justiça pede fim de cobrança indevida de IVA

A Provedora de Justiça concluiu que os CTT estão, desde julho de 2021, indevidamente a exigir aos clientes o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) nas remessas extracomunitárias de valor inferior a 45 euros.

Após a análise a diversas queixas sobre a matéria, a Provedora Maria Lúcia Amaral enviou ao Presidente do Conselho de Administração dos CTT – Correios de Portugal, Raul Galamba de Oliveira, uma recomendação na qual pede “que seja posto cobro a esta prática” e esclarecendo que “as mercadorias expedidas de um país terceiro por um particular com destino a outro particular permanecem isentas de IVA quando se destinam a uso pessoal/familiar e sejam de valor não superior a 45 euros, como decorre do Decreto-Lei n.º 398/86, de 26 de novembro.”

Segundo a recomendação, “a isenção abrange também os impostos especiais sobre o consumo desde que a remessa entre particulares envolva as mercadorias identificadas no mesmo diploma, nas quantidades aí discriminadas.”

A Provedora esclarece ainda que “a isenção de IVA que foi abolida em julho de 2021 diz respeito às aquisições extracomunitárias de caracter comercial, de valor até 22 euros e não às remessas entre particulares.”

Refira-se que o código do IVA sofreu várias alterações através de uma lei publicada em agosto de 2020, entre as quais se inclui a medida que veio determinar, a partir de 01 de julho de 2021, o fim da isenção do IVA nas importações de mercadorias de baixo valor, ou seja, até 22 euros.