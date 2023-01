Barco da Soflusa e lancha da Polícia Marítima chocam no Tejo

Um barco de passageiros da Soflusa, que fazia a ligação entre Lisboa e o Barreiro, e uma lancha da Polícia Marítima colidiram esta quarta-feira à noite no rio Tejo.

Dois elementos da Polícia Marítima sofreram ferimentos ligeiros, apurou a Renascença.

Segundo a empresa, não há feridos a bordo do navio da Soflusa que se encontrava praticamente lotado com centenas de passageiros no momento da colisão.



A embarcação tinha saído do Terreiro do Paço, em Lisboa, pelas 21h00, e colidiu com a lancha da Polícia Marítima cerca de dez minutos depois, no meio do rio Tejo.