Tabuaço. Estrada Nacional 222 cortada devido a derrocada de terras

A Estrada Nacional (EN) 222 está cortada ao trânsito ao quilómetro 148, em Tabuaço, devido à derrocada de terras e pedras do talude, disse nesta terça-feira à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Tabuaço.

"Com o mau tempo, no domingo, ao final do dia, deu-se uma derrocada de terras e pedras do talude, que cortou a EN222 ao trânsito, no quilómetro 148, entre a foz do rio Tedo e a foz do rio Távora", esclareceu José Carlos Silva.

Segundo o responsável, "tudo indica que ao final do dia de hoje a estrada possa reabrir", uma vez que "estão a decorrer os trabalhos de retirada da terra e das pedras, depois ainda é preciso lavar a via".

O vice-presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, no distrito de Viseu, com a responsabilidade da Proteção Civil, referiu ainda que "o trânsito tem de circular pelo centro da vila de Tabuaço, pela EN 323, no sentido Pinhão - Régua.

"Já no sentido inverso, a alternativa é pelo interior de Adorigo. Quando se chega à foz do rio Tedo ou do rio Távora, tem de se fazer o desvio", acrescentou o vereador, indicando que há sinalização no local.