Sismo de 3,4 registado perto do Bombarral

Um sismo de magnitude 3,4 na escala de Richter foi registado pelas 01h16 desta terça-feira, com epicentro localizado a cerca de oito quilómetros a sudoeste do Bombarral, distrito de Leiria, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O sismo "foi sentido com intensidade máxima" nos concelhos de Caldas da Rainha, Lourinhã e Torres Vedras, informou em comunicado.

O IPMA indicou ainda na mesma nota que foi "sentido com menor intensidade" nos concelhos de Óbidos, Peniche, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Cascais, Lisboa, Mafra, Sintra e Vila Franca de Xira.