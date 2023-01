Presidente cessante do Hospital de Santa Maria diz que urgências precisam de grande reforma

O presidente cessante do Hospital Santa Maria admitiu esta terça-feira que as urgências precisam de “uma grande reforma”, mas avisou que não haverá hospitais de fim de linha suficientes se continuarem a fechar todos os dias urgências na região de Lisboa.

A “grande reforma” do serviço de urgência do Hospital Santa Maria, que juntamente com o Hospital Pulido Valente, integra o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), já começou há três meses, mas ainda sem tempo para ver os seus efeitos, disse Daniel Ferro em entrevista à agência Lusa.

O Hospital de Santa Maria foi alvo de uma grande pressão no Serviço de Urgência Geral nos últimos meses com os doentes a terem que esperar, em alguns dias, mais de dez horas.

Daniel Ferro admitiu que o serviço de urgência “é um ponto fraco da instituição, ou de várias instituições” no Serviço Nacional de Saúde, que “precisa realmente de uma grande reforma” que já foi iniciada.

“Naturalmente que a expectativa de que as situações melhorem de um dia para o outro ou de um mês para outro não pode existir e tem que ser no fundo bem compreendido, quer pela população, quer pelos utentes e também pelo próprio poder político, no sentido de que esta reforma tenha continuidade”, disse Daniel Ferro, que deverá ser substituído este mês no cargo pela farmacêutica Ana Paula Martins.

“Um dos passos que está a ser dado é no sentido de conseguir recursos diferenciados na área de medicina interna, o que não é fácil”, disse, exemplificando que dos oito novos médicos que queriam recrutar só conseguiram recrutar quatro.