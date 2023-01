Ministro admite alargar o modelo testado na obstetrícia a outras urgências

O ministro da Saúde admitiu esta terça-feira alargar o modelo de rotatividade das urgências de ginecologia e obstetrícia aos serviços de urgência geral, mas ressalvou que, antes de qualquer decisão política, tem que haver um estudo técnico que fundamente essa medida.

“Na região Norte funcionam já há muitos anos as chamadas urgências metropolitanas, em que há concentração de várias especialidades no que diz respeito ao serviço de urgência num dos hospitais da região”, disse Manuel Pizarro, quando questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de expandir o modelo aplicado nas urgências obstétricas e de ginecologia a outros serviços hospitalares no final de uma visita ao Hospital Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra).

O ministro disse que está a estudar este um modelo do “ponto de vista técnico", mas ressalvou que “antes de uma qualquer decisão política tem que haver um estudo técnico que fundamente e dê segurança a essa decisão política”.

Após uma reunião com a administração do hospital e depois de ter visitado o Serviço de Urgência de Obstetrícia e Ginecologia/Bloco de Partos e a Unidade de Cuidados Intensivos e Especiais Neonatais, Manuel Pizarro fez “um balanço muito positivo” aos jornalistas dos fins de semana do Natal e do Ano Novo, em que “um vasto conjunto de maternidades” se manteve em funcionamento por todo o país, e nasceram 849 bebés nos hospitais do Serviço Nacional de Saúde.

“É um grande resultado para o país e é a prova de que o SNS está capaz de responder plenamente às necessidades dos portugueses, mas isso não nos faz embandeirar em arco. Temos que analisar a situação para o futuro e temos que ir sempre tomando medidas e avaliando os resultados dessas medidas”, declarou.

O ministro avançou que, na próxima semana, a direção executiva do SNS se vai reunir com todos os hospitais que estiveram envolvidos na operação “Nascer em segurança no SNS” para fazer o balanço e decidir de que forma é que vai prosseguir a organização dos serviços de maternidade, com o objetivo principal de garantir previsibilidade e “absoluta segurança às mães e às crianças”.