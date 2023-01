Mau tempo. Aldeia sem acesso rodoviário vai contar com ponte militar

O Exército vai instalar uma ponte militar na albufeira de Montargil, em Ponte de Sor (distrito de Portalegre), para garantir o acesso à aldeia de Foros do Mocho, após danos num pontão provocados pelo mau tempo.

A montagem da ponte militar arranca quarta-feira com o objetivo de “garantir a circulação durante a intervenção no troço de estrada em risco de colapso, sendo previsível que a mesma esteja em serviço por um período de um mês”, informou o gabinete do chefe do Estado-Maior do Exército, general José Nunes da Fonseca.

Em comunicado, o Exército disse que se trata de “uma ponte militar BAILEY M2, com um comprimento total de 18 metros, acrescido de rampas de acesso, e de classe 40 toneladas, sobre um afluente da albufeira de Montargil”.

A operação de montagem da ponte militar, “com duração prevista de três dias”, será assegurada através do Regimento de Engenharia N.º 1, com o “empenhamento direto de um efetivo de 17 militares, sete viaturas e dois equipamentos de engenharia”, indicou o Exército.

“Este apoio surge no seguimento de um protocolo estabelecido entre o Exército e a Câmara Municipal de Ponte de Sor”, referiu o gabinete do general José Nunes da Fonseca, reforçando que a ponte militar pretende beneficiar as condições de vida e bem-estar das populações deste concelho do distrito de Portalegre.

Em 13 de dezembro, o acesso rodoviário à aldeia de Foros do Mocho, em Montargil, no concelho de Ponte de Sor, ficou limitado a deslocações indispensáveis, devido a danos num pontão provocados pelo mau tempo.