Greves prejudicam alunos? "É como tudo na vida", diz dirigente sindical

O coordenador do Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (STOP) diz à Renascença que os protesto só vaõ terminar quando as pretensões dos docentes forem satisfeitas.

"A luta termina quando o ministro ceder às nossas exigências”, diz o dirigente do STOP, um dos três sindicatos que fazem com que o segundo período letivo arranque com incertezas para alunos e famílias.

A greve que arranca esta terça-feira por iniciativa do STOP não tem fim à vista, pelo que o ministro João Costa “não tem outra solução senão ceder”.

André Pestana antevê "grande adesão" ao protesto que deverá ter o ponto alto numa marcha, no dia 14, com a presença de professores educadores e pais de alunos.

O dirigente sindical e professor admite que a paralisação vai prejudicar os alunos, mas argumenta que nada se consegue sem luta. "É como tudo na vida", justifica.

"Se reparar bem, as conquistas principais dos trabalhadores foram feitas por grandes lutas”, reforça.

Para André Pestana, a "chave" do problema é o bom senso do Ministério: "Obviamente, quanto mais rápido o ministro ceder, menos perturbação terão as nossas crianças."

Na base do protesto estão questões como o regime de recrutamento de docentes e aumento de salários. A estas juntam-se reivindicações por melhores condições de trabalho, a avaliação e progressão da carreira, bem como a caixa geral de aposentações para todos.