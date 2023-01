“Foi tudo à vida”. Comerciantes de Chaves fazem conta aos prejuízos da cheia

A manhã é de azafama na zona ribeirinha de Chaves. Depois da cheia de segunda-feira, que inundou algumas habitações e comércios e alagou a zona pedonal e campos agrícolas, comerciantes e serviços de limpeza da autarquia de Chaves trabalham para drenar caves inundadas, varrer lamas, limpar estabelecimentos e contabilizar prejuízos.

Maria Celina Salgado, proprietária do restaurante Verde Lírio, junto à ponte romana de Trajano foi uma das que mais sofreu com a cheia. A água entrou dentro do estabelecimento e deixou um rasto de destruição.

“O chão está todo coberto de lodo, o gesso está todo a levantar, as cadeiras de madeira estão perdidas e no armazém tinha duas arcas grandes e mercearia e foi tudo à vida”, diz à Renascença.

Dentro do espaço, onde a água subiu cerca de 50 centímetros, amigos da proprietária ajudam na limpeza das lamas. Abalada com o cenário que tem diante dos olhos e com os prejuízos, a proprietária diz que não sabe quando vai reabrir.

“Durante uns dias vou ter que estar fechada para secar isto tudo. Vou ter que comprar máquinas para proceder à secagem para ver se consigo recuperar algum gesso”, diz, revelando que desde 2019 ainda não se conseguiu levantar.

“Estive dois anos com a casa fechada. Primeiro as obras da Câmara, depois as minhas, e depois a Covid, e agora isto”, lamenta.