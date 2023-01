Estrada Nacional 222 em Tabuaço reabre ao trânsito

A Estrada Nacional (EN) 222 reabriu ao trânsito esta terça-feira, no quilómetro 148, depois de ter estado cortada ao trânsito devido à derrocada de terras e pedras do talude, disse à agência Lusa o vice-presidente da Câmara de Tabuaço.

"A estrada já reabriu ao trânsito, na sua totalidade. Já se pode circular", friso, em declarações à agência Lusa, o vice-presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, no distrito de Viseu, José Carlos Silva, pelas 18h55.

A EN 222 estava cortada desde o final de domingo, por causa de "uma derrocada de terras e pedras do talude, devido ao mau tempo".

A derrocada ocorreu no quilómetro 148, entre a foz do rio Tedo e a foz do rio Távora, especificou o vice-presidente da Câmara de Tabuaço, responsável pela Proteção Civil Municipal.