CP sem perturbações em manhã de greve mas pode haver supressões ao final do dia

A circulação de comboios da CP decorre nesta terça-feira sem perturbações, em dia de greve de maquinistas ao trabalho extraordinário, mas o sindicato prevê possíveis supressões ao final da tarde e espera maior impacto na quarta e quinta-feira.

Segundo a CP, até ao momento, a circulação decorre sem perturbações, sem supressões de comboios, no primeiro dia de greve de maquinistas ao trabalho extraordinário e em dias de descanso, que decorre entre as 00:00 de hoje e as 23:59 de 08 de janeiro.

Já na quarta e na quinta-feira, os trabalhadores das categorias representadas pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) cumprem uma greve total, entre as 00:00 de dia 04 e as 23:59 de 05 de janeiro.

O presidente do sindicato, António Domingues, disse à Lusa que a greve desta terça-feira está a decorrer "dentro do expectável", devido à altura do ano.