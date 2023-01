Como está o mundo a lidar com a explosão de casos Covid-19 na China?

No entanto, o ECDC admite, agora, rever esse risco. Tanto mais que a China acaba de reconhecer, pela primeira vez, que os números de infeções e de mortes por Covid-19 estão a aumentar, desde que aboliu a sua política de "Covid zero", há cerca de um mês.

O ministro da Saúde lembra que, por semana, há apenas uma ligação aérea direta entre a China e Portugal, ao contrário do que acontece com outros países europeus, incluindo a Espanha.

Há cada vez mais países a reforçar o controlo e despistagem da Covid-19 entre os passageiros: Itália, Espanha, França e Reino Unido na Europa, a que se somam EUA, Japão, Israel, Coreia do Sul e Malásia. E Portugal? Já decidiu o que vai fazer perante a "explosão" do número de casos na China?

O que dizem os últimos números da China?

Há um dado verdadeiramente alarmante. Citada pelo jornal britânico “Times”, a diretora do Departamento de Assuntos Médicos da Comissão Nacional de Saúde chinesa, Jiao Yahui, admite que 70% da população da cidade Xangai estará agora infetada.

Este valor significa um aumento de 30 a 40 vezes, relativamente ao número de casos registados em abril e maio do ano passado, quando prevaleciam na China as apertadas restrições previstas na política “Covid Zero".

Xangai tem uma população estimada de mais de 25 milhões de pessoas. Admitir que há 70% de infetados é o mesmo que dizer que, só na maior cidade da China, há mais de 17 milhões de pessoas infetadas.

Estes são os únicos dados oficiais divulgados, até agora, pela China, mas a agência Bloomberg sugere que, só nas primeiras três semanas de dezembro, terão ocorrido 250 milhões de infeções em toda a China.