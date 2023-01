Algarve recebe 196 médicos em internato nas unidades do SNS

O Algarve recebeu um total de 196 médicos internos que escolheram as unidades do Serviço Nacional de Saúde (SNS) da região para desenvolverem o internato médico de formação geral e de especialidade, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve informou que do total de 174 médicos, 134 de formação geral e 40 de formação especializada ficam colocados no Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).

Segundo a ARS do Algarve, 22 médicos em internato são distribuídos pelas unidades dos três Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) do distrito de Faro.

O internato médico realiza-se após a licenciatura ou mestrado integrado em Medicina e corresponde a um processo de formação médica especializada, teórica e prática, que tem como objetivo habilitar o médico ao exercício tecnicamente diferenciado na respetiva área de especialização.