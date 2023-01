Valença quer apoio do Governo para recuperar muralha da Fortaleza

A muralha da Fortaleza de Valença sofreu nova derrocada nas últimas horas e o local vai ser visitado, esta segunda-feira, pela ministra da Coesão e por técnicos da Direção Geral de Cultura do Norte.

“Como os terrenos estão um pouco instáveis, houve uma nova derrocada no mesmo local. Os técnicos do município e também da Direção Regional de Cultura do Norte irão avaliar a situação para estabilizar os terrenos, fazer a limpeza necessária para, depois, podermos ver como se faz a recuperação da muralha”, adianta o presidente da autarquia.

A zona foi, entretanto, delimitada para evitar que as pessoas se aproximem do local que apresenta ainda algumas fissuras.

Em declarações à Renascença, José Manuel Carpinteira diz quer ajuda do Governo para recuperar a Fortaleza, que é monumento nacional, e avança que vai aproveitar a visita, esta segunda-feira, da ministra da Coesão, para pedir o apoio do Executivo.

“Esta é uma muralha do século XVII. Esta fortaleza estava intacta e para além do mais, estamos com uma candidatura a Património da Humanidade. Por isso, espero e acredito que o Governo vai dar uma ajuda para a recuperação da muralha, até porque é património nacional”, diz

Este domingo, duas derrocadas destruíram parte da muralha em consequência do mau tempo.

A parte da fortaleza que caiu fica na zona da Coroada, junto ao parque de estacionamento do município de Valença, no distrito de Viana do Castelo.

A autarquia apela à população para que não se dirija à fortaleza e cumpra os conselhos de segurança da Proteção Civil.

Já outros presidentes de Câmara do distrito de Viana do Castelo manifestaram, no domingo, a intenção de pedir auxílio ao Governo para responder aos prejuízos provocados pelo mau tempo.