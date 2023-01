Rio Tâmega subiu três metros. Chaves espera descida das águas para contabilizar prejuízos

O presidente da Associação Empresarial do Alto Tâmega (ACISAT) diz que os comerciantes da zona ribeirinha da cidade de Chaves esperam a descida do caudal do rio Tâmega para poder fazer contas aos estragos provocados pela cheia desta segunda-feira.

De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Chaves, o pior já deverá ter passado.

“O que nós fazemos neste momento é acompanhar o nível da água e, ao mesmo tempo, responder a algumas solicitações de pessoas aflitas com alguma situação de inundação”, indica Nuno Vaz.

O autarca espera que as águas baixem, para que se possa fazer “uma avaliação dos impactos mais significativos das inundações, seja nas infraestruturas públicas, seja em habitações, seja em estabelecimentos comerciais”.

A partir daí, pretende “partilhar e expor essa situação”, e “em função da gravidade solicitar a intervenção da tutela ou não”.

Entre as 15h00 de ontem e as 15h00 desta segunda-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou 700 ocorrências, a maior parte delas relacionadas com inundações na via pública e em edifícios.

Os distritos com mais ocorrências, além de Vila Real, foram os do Porto, Viana do Castelo, Aveiro, e também o de Leiria.