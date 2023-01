PGR investiga indemnização da TAP a Alexandra Reis

O caso da indemnização de Alexandra Reis levou também à demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos .

A secretária de Estado do Tesouro demtiu-se na semana passada a pedido do ministro das Finanças, Fernando Medina, após uma semana de polémica em torno da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP, em fevereiro de 2022.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma investigação ao caso da indemnização de 500 mil euros paga pela TAP à ex-secretária de Estado do Tesouro Alexandra Reis.

"Face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, entende, neste contexto, assumir a responsabilidade política e apresentou a sua demissão ao primeiro-ministro", referia o comunicado de demissão do ministro.

O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, também pediu para deixar o Governo.



No mesmo comunicado enviado na madrugada da passada quinta-feira, o Ministério das Infraestruturas adianta que autorizou um pedido da administração da TAP para avançar com a rescisão de contrato com a administradora Alexandra Reis. A gestora deixou a companhia aérea em fevereiro deste ano, depois foi trabalhar para a NAV e mais tarde para o Governo.

A TAP iniciou, em janeiro de 2022, um processo de rescisão contratual com Alexandra Reis. Em fevereiro, a empresa enviou um comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a anunciar que Alexandra Reis tinha apresentado a renúncia ao cargo, mas na sequência da polémica com a indemnização disse que foi sua a iniciativa de terminar a ligação contratual.



A CMVM está a avaliar as consequências legais para a TAP na sequência da informação prestada sobre a saída de Alexandra Reis.