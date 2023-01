MAC CCB, o novo museu de Lisboa com coleções de arte de Berardo e Rendeiro

Aí está o Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém (CCB), o novo museu nacional a ser inaugurado em 2023.

"É a denominação do novo museu, que em 2023 inaugurará aqui no espaço do CCB. O CCB recupera hoje a gestão e a posse de um espaço de 9 mil metros quadrados, um centro expositivo com grande dimensão e de grande alcance", adiantou Pedro Adão e Silva aos jornalistas.

O anúncio foi feito pelo ministro da Cultura esta segunda de manhã, após reunião com o conselho de administração do CCB, que ficará responsável pela gestão do novo museu para já.

Aos jornalistas, Adão e Silva explicou que o MAC CCB vai reunir coleções do extinto Museu Berardo e a coleção Elipse, que pertence ao falecido banqueiro João Rendeiro.

O calendário da inauguração já está traçado, mas ainda não foi anunciado.

"Queremos estabilizar o quadro em que o novo museu operará e temos um conselho de administração, do CCB, que nos dá todas as garantias de que é capaz de assumir também esse lado de direção do museu. Mais à frente a questão colocar-se-á, mas para já num quadro de alguma incerteza vai ser o conselho de administração do CCB a gerir todo este processo."

Em relação à continuidade da coleção Berardo no MAC CCB, tal dependerá do resultado do diferendo jurídico que opõe o comendador Joe Berardo e três bancos. Quando a Justiça decidir quem é afinal proprietário das obras, adianta Adão e Silva, o Estado estará pronto para negociar os termos da continuação da coleção no novo museu do CCB.