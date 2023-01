Incêndio no restaurante Belcanto atinge Igreja dos Mártires

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à tarde na cozinha do restaurante Belcanto, do conhecido chef José Avillez, na zona do Chiado, em Lisboa.

As chamas alastraram à vizinha Igreja dos Mártires, através da conduta de extração de fumos, e obrigou os Sapadores a trabalhos redobrados.

O comandante dos Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes, explicou à Renascença de que forma os vários focos de incêndio foram combatidos.

“À chegada dos primeiros carros ao local, eles fizeram a extinção do incêndio, mas verificaram que a conduta de extração de fumos teria provocado na igreja adjacente alguns focos de incêndio. Foram ativados mais meios e, passados 30 minutos, tínhamos a ocorrência extinta, mas como são edifícios antigos tivemos que chamar os drones, com câmaras térmicas, para verificar a nível da cobertura se havia mais algum foco. Tal aconteceu, tivemos que fazer alguns trabalhos de extinção e a ocorrência estava terminada hora e meia depois.”

O alerta foi dado por volta das 16h00 e o incêndio dado por extinto às 17h30.

O comandante Tiago Lopes diz que, apesar de tudo, os dados registados não são significativos.

A conduta do restaurante Belcanto ficou danificada e na Igreja parte do hall central algumas estruturas de madeira pegaram fogo.

“Tivemos que atuar rapidamente, porque se não tivéssemos dentro dos períodos de tempo de 5 a 10 minutos poderia causar graves danos à estrutura da Igreja e do restaurante e podíamos ter ali um caso grave para solucionar, porque são edifícios antigos”, explica o comandante dos Sapadores de Lisboa, Tiago Lopes.