Comunicações do INEM voltam a funcionar em pleno

O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ativou esta segunda-feira o plano de contingência após "queda das comunicações", mas a situação já se encontra normalidade desde as 20h50.

"Na sequência dos testes regulares de verificação dos sistemas do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, verificou-se, pelas 18h05, um incidente com o backup de fornecimento de energia que motivou a queda das comunicações", refere o INEM, em comunicado.



Na sequência do problema, "o INEM ativou de imediato o plano de contingência previsto, privilegiando o acionamento de meios de emergência através da rede SIRESP e recorrendo aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis para atendimento de chamadas, garantido desta forma o funcionamento do Sistema Integrado de Emergência Médica".

O sistema de comunicações do CODU voltou a funcionar em pleno pelas 20h50.

O Instituto Nacional de Emergência Médica reforça o apelo aos cidadãos, para que liguem apenas para o 112 apenas em caso de emergência.

"Todas as situações referentes a aconselhamento devem recorrer ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, através do 808 24 24 24, o que permitirá que aos CODU do INEM cheguem apenas chamadas de verdadeiras emergências médicas."

[notícia atualizada às 22h41]