Cândida Almeida: Desafios para 2023

2023 chegou… envolvido em luz, fogo de artifício, alegria, abraços e muita música. Os portões abriram-se e milhões de crianças atravessaram-nos, correndo em busca do alimento que lá no fundo era distribuído por voluntários e voluntárias, com um sorriso nos lábios e muito amor no olhar.



Mulheres de todo o mundo palmilham o mesmo percurso, cantando a Liberdade, rasgando as roupas que as tapavam da cabeça aos pés, substituindo-as por vestes brancas que mais pareciam pombas da Paz.

Ao mesmo tempo, soldados caminhavam a par, com a felicidade estampada no rosto, apesar de feridos e esfarrapados, exibindo nas mãos cravos vermelhos e cantando o hino da Alegria.

Utopia… vivi o mais belo e criativo sonho da minha vida! Certo é que o ano de 2023 entrou e, sendo soturnas as expectativas, o meu optimismo transporta-as para um outro plano mais positivo. Afinal o ser humano sabe ser sublime, é capaz de praticar o bem, é tão criativo e inteligente que já deixou gravada na Terra a sua indelével pegada de humanista.

Este novo ano propõe-nos vários desafios, que não cabem neste espaço. Vou referir apenas alguns dos que me preocupam mais.

Estou convicta que a guerra na Europa vai ter o seu termo, por via diplomática, porque os povos assim o vão exigir. A opinião pública tem muita força e, se consertada, faz mover o mundo.

É isso em que acredito. Essa mesma força, coragem e determinação levará as mulheres do Irão e do Afeganistão a vitórias retumbantes no âmbito dos Direitos Humanos. A dignidade humana é inerente ao Ser Humano, livre, igual e fraterno.

Acredito que por causa da guerra na Ucrânia, o mundo irá retomar o caminho que trilhou após a 2ª Guerra Mundial. Novos Tratados surgirão para garantia da Paz, de um acolhimento e tratamento digno e humanizado dos migrantes, das crianças, enfim, dos abandonados da sorte.