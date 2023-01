Um morto e um ferido grave em acidente com automóvel e trotinetes no Porto

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um choque entre um carro e duas trotinetes elétricas na madrugada deste domingo, noite de passagem de ano.

Segundo revelou fonte da PSP ao Jornal de Notícias, o incidente ocorreu às 5h45 da madrugada, na Rua de Oliveira Monteiro, junto à rua da Boavista. Há ainda a registar uma mulher com ferimentos ligeiros.

A vítima mortal era um dos condutores das trotinetes e tinha 25 anos. O ferido grave, o outro ao volante de uma trotinete elétrica, foi transportado para o Hospital de Santo António.

PSP e Bombeiros Sapadores do Porto estiveram no local com 16 operacionais acompanhados por quatro viaturas.