Mau tempo. Porto e Viana do Castelo "a acalmar, as preocupações estão em Leiria"

A Proteção Civil antevê que o mau tempo vai abrandar ao final da tarde em todo o território. De norte a sul, a chuva deixará de ser persistente e passará a um regime de aguaceiros.

Porto e Viana do Castelo, que estiveram sob aviso vermelho, "estão a acalmar" e as preocupações voltam-se para Leiria, segundo revela à Renascença o comandante Paulo Santos, do serviço de operações da Proteção Civil.

"As ocorrências têm a ver com inundações urbanas, algumas vias cortadas. Há minutos, soubemos que a estrada nacional 14 está cortada em ambos os sentidos. Na zona do Porto e Viana, está a acalmar. As preocupações estão em Leiria, está a precipitar agora com bastante intensidade. No final da tarde, será mais de normalidade em todo o país", disse.

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Vila Real, Aveiro e Braga vão passar do aviso vermelho para amarelo às 15h00 de hoje, com previsões de melhoria das condições ligadas à chuva, anunciou o IPMA.

Numa atualização cerca das 12h30, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) avançou que alguns distritos do Norte até aqui muito fustigados por chuva persistente e fenómenos extremos de vento vão assistir a uma acalmia ao longo da tarde.