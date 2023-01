Mau tempo no Porto. Trânsito cortado na Avenida Gustavo Eiffel e no túnel do Campo Alegre

Duas inundações causaram o corte ao trânsito na Avenida Gustavo Eiffel, entre a Ribeira e o Freixo, bem como do túnel do Campo Alegre, no Porto, descreveu à Lusa o comandante do Regimento de Sapadores de Bombeiros local.

Recordando que o Porto está abrangido por um aviso vermelho - o mais grave numa escala de três - devido à forte precipitação, Carlos Marques indicou que a reabertura destas vias acontecerá "apenas quando estiverem repostas as condições de segurança".

"A queda de água já reduziu muito, mas são expectáveis mais aguaceiros fortes", disse o comandante.