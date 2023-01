O mau tempo continua a dificultar a circulação de comboios no norte de Portugal.

À Renascença, a Infraestruturas de Portugal adianta que a circulação entre Souselas e Pampilhosa, na Linha do Norte, está a ser feita com constrangimentos. A ligação entre as duas estações está a ser feita por uma única via.

Confirma ainda a suspensão da circulação entre Marco de Canaveses e Régua, na Linha do Douro.

Só amanhã, segunda-feira, deverá ser feito novo ponto da situação.