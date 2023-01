Cadáver de homem em avançado estado de decomposição encontrado em Odemira

O cadáver de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado hoje no concelho de Odemira, distrito de Beja, estando a Polícia Judiciária (PJ) a investigar o caso, revelou fonte da GNR.

A fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou à agência Lusa que o corpo foi encontrado por um pastor no interior de uma casa em ruínas situada nas proximidades do local onde se realiza o Festival Sudoeste, perto da Zambujeira do Mar.

Segundo a mesma fonte, o corpo é de um homem e encontra-se em elevado estado de decomposição.

A mesma fonte disse que, por existirem indícios de a morte ter resultado de um crime, o caso passou para a alçada da PJ.