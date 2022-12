Mau tempo. Vila Real junta-se a Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo sob aviso vermelho

O distrito de Vila Real também vai estar sob aviso vermelho no domingo, devido à previsão de chuva persistente e forte, tal como Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo, anunciou este sábado o IPMA.

Numa atualização às 15h53, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso vermelho, o mais grave numa escala de três, o distrito de Vila Real, entre as 03h00 e as 12h00 de domingo, tal como já estavam aqueles quatro distritos.

O aviso vermelho significa uma "situação meteorológica de risco extremo" e, neste caso "chuva persistente e por vezes forte, que poderá ser pontualmente acompanhada de trovoada e fenómenos extremos de vento", segundo a página de internet do IPMA.

Vila Real, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo vão ainda estar sob aviso laranja entre as 00h00 e as 03h00 e as 12h00 e as 15h00 do dia de Ano Novo.

Também sob aviso laranja, o segundo mais grave, vai estar o distrito de Viseu, entre as 12h00 e as 18h00 de domingo.

Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo, o menos grave, durante alguns períodos de domingo.

Vários municípios do Norte do país, como Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Ponte de Lima e Barcelos, cancelaram os festejos de fim de ano, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Também hoje, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) colocou sob alerta vermelho, a partir das 00:00 de domingo, os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.