Mau tempo. Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga em alerta vermelho

A Proteção Civil vai colocar os distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga em alerta vermelho, devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas.

Os distritos do Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro entram em alerta vermelho às 00h00 de domingo devido ao agravamento do mau tempo, anunciou a comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

“Entre hoje e amanhã haverá um agravamento da situação”, anunciou o comandante nacional da ANPC, André Fernandes, explicando que às 14h00 de hoje estarão em alerta laranja cinco distritos: Porto, Viana do Castelo, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

A previsão do aumento da queda de chuva faz com que quatro desses cinco distritos passem a alerta vermelho [o mais grave da escala] às 00h00: Porto, Viana do Castelo, Braga e Aveiro.

