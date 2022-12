Mau tempo. Cinco distritos sob aviso laranja do na passagem de ano

Vila Real e Aveiro juntaram-se à lista de distritos sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na passagem de ano, devido a chuva forte e persistente, havendo cinco distritos com esta previsão.

Viana do Castelo, Porto e Braga já tinham, desde sexta-feira, o mesmo aviso laranja, devido ao mau tempo, mas esta manhã o IPMA atualizou para cinco a lista de distritos sob aviso laranja, devido a precipitação "persistente e por vezes forte" entre as 00h00 e as 12h00 de domingo.

Também na passagem de ano, domingo, o IPMA colocou os restantes distritos do continente sob aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, devido à agitação marítima, chuva persistente e vento forte.

Só nos arquipélagos estão previstos avisos meteorológicos verdes, com exceção de dois avisos amarelos na Madeira, nas Costa Sul e nas R. Montanhosas.

O agravamento do estado do tempo no continente no Fim de Ano já tinha sido divulgado pelo IPMA, na sexta-feira, anunciando previsões de chuva e vento no Minho e Douro Litoral a partir da tarde de hoje, estendendo-se ao restante território continental ao longo de domingo.

O aviso laranja, o segundo mais grave de uma escala de três, devido à precipitação forte, aplica-se a estes três distritos do norte de Portugal continental no primeiro dia do ano de 2023, entre as 00:00 e as 12:00, de acordo com o IPMA.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) aconselha a "não ir a banhos" no primeiro dia de 2023 e a evitar a deslocação para zonas expostas à agitação marítima.

A Proteção Civil também alertou para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e lençóis de água nas estradas devido às previsões de chuva e vento forte a partir de sábado, principalmente nas regiões do Norte e Centro.