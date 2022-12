Lisboa. Túnel da Praça José Queirós condicionado ao trânsito

O colapso de um coletor na Avenida Infante D. Henrique, em Lisboa, obrigou ao “corte do trânsito no local, nas duas vias provenientes do túnel da praça José Queirós, por motivos de segurança”.

A Câmara Municipal de Lisboa acrescenta que “devido ao agravamento do abatimento da av. Infante D. Henrique que coloca em causa a estabilidade de um pórtico foi cortada a circulação rodoviária no lado oposto, ficando o acesso ao viaduto da Av. Infante Dom Henrique, sobre Av. Berlim, encerrada em ambos os sentidos”.

Segundo a autarquia, “o trânsito está a ser desviado para as duas vias laterais, devendo o corte manter-se durante dois meses para obras de reparação da infraestrutura”.

“A Câmara Municipal de Lisboa apela a todos que evitem a circulação na zona e utilizem percursos alternativos: No sentido Norte -SUL: CRIL e Eixo Norte-Sul e no sentido Sul-Norte: Av. Marechal Gomes da Costa e Av. Pádua”.