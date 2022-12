Arcebispo de Évora lembra Bento XVI. “Um homem de uma humildade impressionante"

O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, lembrou Bento XVI como uma pessoa “muito simples” e "um homem de uma humildade impressionante".

“Deixou-nos com uma dimensão de compromisso de vida e uma palavra de Cristo virada para o nosso tempo, fazendo-o de um modo fiel à religião”, disse em declarações à Renascença, no dia em que o Papa emérito faleceu, aos 95 anos.

Lembrando momentos em que conviveu diretamente com Bento XVI, D. Francisco Senra Coelho dá conta da simpatia do Papa emérito, uma faceta pouco conhecida, evocando momentos como as conversas que tinha com as senhoras que vendiam flores no Vaticano.

O arcebispo relembra ainda a “simplicidade” e a personalidade “modesta” do Papa emérito: “Não era uma pessoa altiva, era muito aberto aos outros.”

Joseph Ratzinger nasceu em 1927 e foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.

O funeral de Bento XVI será na quinta-feira, na Praça de São Pedro, no Vaticano, com o Papa Francisco a presidir à cerimónia. O corpo estará na Basílica de São Pedro, a partir de segunda-feira, para que os fiéis se possam despedir do Papa emérito.