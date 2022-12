STCP cancela operação especial prevista para a noite de Passagem de Ano no Porto

A Câmara do Porto revelou nesta sexta-feira que as celebrações de Ano Novo na cidade foram canceladas devido ao agravamento das condições meteorológicas e previsão de chuva forte, vento e agitação marítima.

Em comunicado, a STCP adianta que as duas linhas especiais de ligação de e para o Queimódromo do Porto estão canceladas, assim como a linha 500 que iria ser reforçada até à rotunda da Anémona, no decorrer do cancelamento dos festejos de Ano Novo na cidade do Porto devido ao mau tempo.

A Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) cancelou a operação especial prevista para a noite de Passagem de Ano na sequência do cancelamento dos festejos no Porto devido ao agravamento das condições meteorológicas, foi nesta sexta-feira revelado.

A Câmara do Porto lembra que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, durante a noite de sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada de 01 de janeiro de 2023.

"Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades", salienta a autarquia.

No Porto, os festejos de Ano Novo iam decorrer em dois pontos distintos da cidade, no Queimódromo onde estavam previstos concertos de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex, e um espetáculo de pirotecnia, e na Praça da República, onde também estava previsto fogo-de-artifício.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperada chuva persistente e por vezes forte, e vento forte, com rajadas até 80 quilómetros hora entre as 21:00 de hoje e as 09:00 de sábado.

"O período mais crítico, que corresponde à duração do aviso laranja, encontra-se previsto entre as 00:00 e as 12:00 de dia 01 de janeiro", nota a Câmara do Porto, lembrando que é também esperada agitação marítima com ondas de quatro a quatro metros e meio entre as 12:00 de sábado e as 12:00 de domingo.

Os três municípios da Frente Atlântica desaconselham ainda os tradicionais banhos no mar do dia 01 de janeiro.

Também a Autoridade Marítima desaconselhou nesta sexta-feira as pessoas a fazerem o tradicional "banho de mar" no primeiro dia do ano, garantindo que irá intensificar o dispositivo em algumas praias.

"Não é preciso entrar no mar para comemorar esta passagem de ano", alertou o comandante José Sousa Luís, porta-voz da AMN.

Em declarações à agência Lusa, o comandante da AMN recomendou que se evite a deslocação para zonas expostas à agitação marítima, assim como a prática de atividades lúdicas no mar, desaconselhando a ida a banhos no primeiro dia do ano e apelando a "todas as pessoas a não se exporem desnecessariamente ao risco".

"Em caso de verificar alguma situação de emergência, não entrar na água e ligar imediatamente para o 112", indicou.