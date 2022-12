Porto, Gaia e Matosinhos cancelam festejos de Ano Novo devido ao mau tempo

As celebrações de Ano Novo no Porto, Gaia e Matosinhos foram canceladas devido ao agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, foi revelado esta sexta-feira.

Em comunicado, a Câmara do Porto adianta que os festejos musicais (em exterior) e pirotécnicos nas três cidades estão cancelados devido ao mau tempo.

"Seguindo as recomendações da Proteção Civil e os avisos à população, Rui Moreira, Eduardo Vítor Rodrigues e Luísa Salgueiro cancelam os festejos musicais, realizados no exterior, e pirotécnicos marcados para a noite da Passagem de Ano, nas respetivas cidades", salienta a autarquia.

A Câmara do Porto lembra que as previsões apontam para um agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima, durante a noite de sábado, dia 31 de dezembro, e a madrugada de 01 de janeiro de 2023.