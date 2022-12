Mau tempo. Matosinhos corta rua junto à ponte de Ronfes, Leça do Balio, e corredor do rio Leça

A Proteção Civil de Matosinhos procedeu ao corte de trânsito de algumas artérias e locais do concelho, devido ao agravamento das condições meteorológicas, divulgou esta sexta-feira esta autarquia do distrito do Porto.

"Encerradas ao trânsito estão já a rua Sousa Prata, junto à ponte de Ronfes, em Leça do Balio, uma parte da travessa Ribeira, em Leça da Palmeira, e a rua das Cavadas, em Lavra", referiu a Câmara de Matosinhos na nota de imprensa.

Também o acesso ao corredor do rio Leça, em toda a sua extensão em Matosinhos, será encerrado devido à subida das águas e ao consequente galgamento das margens, acrescentou.

A autarquia alertou ainda poderá efetuar o corte da circulação em outras artérias do concelho, caso seja necessário.

A Proteção Civil alertou hoje para a possibilidade de inundações, deslizamento de terras e lençóis de água nas estradas devido às previsões de chuva e vento forte a partir de sábado, principalmente nas regiões do Norte e Centro.

As celebrações de Ano Novo no Porto, Gaia e Matosinhos foram canceladas devido ao agravamento das condições meteorológicas, com chuva forte, vento e agitação marítima.

Em Matosinhos foi cancelada a festa prevista para a rotunda da Praça do Eixo Atlântico, junto à ponte móvel de Leça da Palmeira, com música e fogo-de-artifício.

Estão também desaconselhados os tradicionais banhos de mar no dia 01 de janeiro, realçou ainda a Câmara de Matosinhos.

A ANEPC, que cita as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), dá conta de períodos de chuva persistente, por vezes forte, a partir do final da tarde de sábado, no Minho e Douro Litoral, estendendo-se às restantes zonas do Norte e Centro a partir da madrugada de domingo.

Face às previsões meteorológicos e às informações sobre as bacias hidrográficas, a Proteção Civil avisa a população para a possibilidade de inundações em zonas urbanas, de cheias, deslizamentos, derrocadas, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos devido aos episódios de vento forte e piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

A ANEPC recomenda ainda à população a tomada das necessárias medidas de prevenção, nomeadamente a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de objetos que possam ser arrastados, não se expor às zonas afetadas pelas cheias, garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, ter especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas, estar atento para a possibilidade de queda de ramos e árvores devido ao vento mais forte, adotar uma condução defensiva e não atravessar zonas inundadas, bem como não praticar atividades relacionadas com o mar.