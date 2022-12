Governo prepara medidas para controlo de passageiros da China face a pico de casos Covid

De acordo com Manuel Pizarro, há apenas um voo direto semanal que aterra em Portugal proveniente da China, mas está a ser avaliada a possibilidade de medidas de controlo de passageiros de voos com escalas noutros países.

Segundo disse o governante, o Governo está a acompanhar a evolução da Covid-19 na China, que “constitui um motivo de preocupação”, mantendo um “diálogo estreito com os outros países europeus, designadamente no quadro da União Europeia e com os organismos sanitários internacionais”.

“Não faz sentido nenhum obrigar as pessoas a controlos repetidos. Se vier a ser necessário fazer este controlo, faz sentido garantir que todos foram controlados pelo menos num local, neste caso terá de ser feito em Portugal se não for feito noutro sítio”, adiantou o ministro.

De acordo com o governante, o Ministério da Saúde está a acompanhar esta situação “com toda a prudência e com todo o cuidado, mas não há nenhum motivo de alarmismo”.

“Temos hoje uma situação muito diferente do que tínhamos anteriormente. Temos a população vacinada, sobretudo a população vulnerável, com uma altíssima taxa de vacinação, e temos um conhecimento sobre a Covid-19 muito diferente do conhecimento do passado”, salientou.

Para Manuel Pizarro, a situação em Portugal “justifica atenção, monitorização, informação e preparação, mas nada mais do que isso”, alegando que, nesta altura, “qualquer alarmismo seria completamente injustificado”.

O ministro da Saúde garantiu ainda que o Instituto Ricardo Jorge continua a monitorizar e evolução do coronavírus SARS-CoV-2 que provoca a Covid-19, não se registando “nenhuma novidade do ponto de vista dos serótipos dos vírus que estão em circulação”.