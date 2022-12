GNR deteve quase 50 condutores com excesso de álcool em 24 horas

A GNR deteve nas últimas 24 horas, no âmbito da “Operação Ano Novo”, 49 pessoas por excesso de álcool no sangue, 26 das quais com valores considerados crime.

Em comunicado, a força de segurança refere que na quinta-feira e até às 7h30 desta sexta-feira fiscalizou 78.853 condutores e detetou 2.113 contraordenações rodoviárias, 407 das quais por excesso de velocidade.

“Das 2. 113 contraordenações rodoviárias detetadas, destacam-se: 407 por excesso de velocidade; 134 por falta de inspeção periódica obrigatória; 48 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças; 44 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e 48 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório”, lê-se no documento enviado à Renascença.

No que toca à sinistralidade rodoviária, a GNR registou 230 acidentes, dos quais há a registar três feridos graves e 53 feridos leves.

Durante a operação que está a realizar, a GNR destaca que irá continuar a dar prioridade à a fiscalização à condução sob a influência do álcool e de substâncias psicotrópicas, excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória, manobras perigosas e utilização indevida do telemóvel.